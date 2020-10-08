聯亞需求看旺到明年Q1 數據應用靜待400G產品放量

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 受惠 5G 商機，10G、25G 產品供不應求，訂單能見度最遠看到明年首季，隨著後段產能開出，第 4 季營運可望逐月成長，但數據中心需求相對平緩，靜待 400G 產品放量。

法人指出，聯亞因應電信需求，6 月擴充的兩台後段產能設備將在本季逐步開出，估可滿足客戶 7-8 成需求，本季需求維持高檔，聯亞預計，明年首季將再新增一台後段產能設備。

隨著後段產能開出，法人估，聯亞第 4 季營收將再優於第 3 季，站穩 6 億元之上，達逾 6.3 億元，季增 6%、年增 24%，攀上近兩年單季新高。

數據應用方面，聯亞受客戶仍在 100G、400G 產品交替期，拉貨動能放緩，年底將有新客戶導入 400G，產品將逐步放量，明年整體出貨將超越 100G ，成主流產品。

聯亞 9 月合併營收 2.1 億元，月增 9.77%、年增 14.08%，為今年單月新高，第 3 季營收達 6.02 億元，季增 13.08%、年增 0.26%，為近七季新高，符合公司預期。累計前 9 月營收 16.22 億元，年增 0.37%。