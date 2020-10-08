漢來美食Q3營收創單季次高 Q4拚全年營收轉正

連鎖餐飲集團陸續公布 9 月業績，漢來美食 (1268-TW) 率先公告 9 月合併營收達 3.37 億元，雖較上月減少 7.61%，但較去年同期成長 7.07%，為連續 3 個月正成長，並創同期新高，第三季合併營收 10.14 億元，季增 67.13%，年增 8.12%，更創單季次高紀錄，經營已回正常軌道。

漢來美食前三季合併營收 24.6 億元，年減 13.24%，衰退幅度持續收斂，進入第四季後，由於百貨陸續舉辦周年慶，漢來美食看好，延續振興效應，實體店面和電商事業業績衝刺追趕，全年營收有望超越去年。

漢來美食今年展店規畫並未受到疫情影響，反而是運用疫情衝擊最甚的 3 個月進行舊店整修和新店準備工作，隨著疫情趨緩，在 7 月一口氣開出新品牌安那居，並新開漢來湯包高雄夢時代分店、世貿名人坊，同時推乾拌麵品牌「來拌麵」，而 9 月還有中秋禮盒暢銷，年增逾 10%，多管齊下挹注第三季營運。

進入第四季後，全台百貨周年慶開跑，漢來美食展店也配合各店點檔期陸續開展，包括五梅先生高雄巨蛋店、安那居高雄夢時代店，以及新品牌「上菜」片皮鴨餐廳，均將在本季完成。