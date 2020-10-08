美上週初領失業金陷停滯 報84萬人略高於預期

美國勞工部統計局週四 (8 日) 公布最新失業數據，截至 10 月 3 日當週，初領失業金人數報 84 萬人，略高於預期，降幅幾乎陷入停滯。

(圖：Zerohedge)

根據上述報告，經季節性調整後，截至 10 月 3 日當週，美國初領失業金報 84 萬人，預期 82 萬人，前值自 83.7 萬人上調至 84.9 萬人；初領失業金 4 週移動均值為 85.7 萬人，修訂後前值為 87 萬人。

此外，截至 9 月 26 日當週，美國續領失業金 1096.6 萬人，預期 1140 萬人，前值自 1176.7 萬人上調至 1197.9 萬人。

市場普遍認為，失業金數據顯示，美國需要更多的財政刺激措施，幫助經濟自疫情衝擊中復甦。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示：「居高不下的申請數可能已開始反映上週的企業裁員計劃，因暫停兩週受理失業金申請，本週報告仍持續排除加州數據。」

High Frequency Economics 美國經濟學家 Rubeela Farooqi 於報告中表示：「即使數據呈現下滑，但水平仍處於異常高位，就業增長已放緩，在缺乏財政支持來保護就業的情況下，未來就業增長風險將偏向下行。」