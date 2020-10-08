2020台灣CEO 100強 玉山銀董座黃男州榮獲金融業第1名

哈佛商業評論全球繁體中文版 (Harvard Business Review; HBR) 最新公布「2020 台灣 CEO 100 強」評選結果，玉山銀行董事長黃男州榮獲台灣金融業第 1 名、整體排名第 20 名的佳績。

哈佛商業評論全球繁體中文版自 2016 年起每 2 年於台灣進行上市公司 CEO 績效調查，執行方法以全球通用之系統化分析為基礎，透過股東報酬率及市值成長等長期財務績效選出各產業表現優異的企業領導人。玉山銀行董事長黃男州本次獲評為「2020 台灣 CEO 100 強」第 20 名，不僅較前次 35 名大幅上升，排名更是國內金融業的最佳表現。

玉山自創立之初，就建立專業經理人經營、專家領航的制度，黃男州於 2008 年接任玉山金控總經理，今 (2020) 年 6 月正式升任玉山銀行董事長，在過去 12 年擔任總經理的期間，帶領玉山以「建立制度、培育人才、發展資訊」三大支柱持續追求永續發展，雖面臨多次的市場波動仍能保持穩健的成長動能，展現優異的營運韌性，近年更透過聚焦金融科技、海外布局及風險管理等主要策略，致力朝向成為亞洲有特色的銀行之目標邁進。

在營運績效方面，玉山長期維持穩健成長，目前在數位金融、個人信貸、中小企業、財富管理、信用卡及外匯等多項業務均已位居市場領先地位，此外，2008 年底金控總資產規模為 8300 億元，2020 年已達到 2.7 兆元，增長幅度超過 200% 且平均年成長率逾 10%，而整體市值在 2013 年首度突破千億元後，由於長期綜合績效表現良好，2019 年市值超過 3000 億元，成為台灣市值前 20 大的上市公司。

玉山的綜合績效也受到國內外多項大獎肯定，包含亞元雜誌 (Asiamoney)「台灣最傑出公司獎 - 金融業」，以及經理人月刊「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」金融業第 1 名，在重要的永續評鑑上，13 度榮獲「天下企業公民獎」金融業第 1 名、4 度入選「富時社會責任新興市場指數」，展現在營運績效及永續發展面向的優異成果。