機殼廠Q3營收 可成創四年同期低 鎧勝衝新高

金屬機殼大廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (8) 日公布第三季營收，達 236.68 億、127.08 億元；由於產品結構差異，客戶拉貨動能不一，可成第三季營收創近四年同期低，鎧勝則創歷史新高。

可成 9 月營收 80.95 億元，月增 4.81%，年減 22.25%，第三季營收 236.68 億元，季增 5.01%，年減 14.92%，累計前三季營收 638.23 億元，年增 6.91%。

鎧勝 9 月營收 55.1 億元，月增 35.6%，年增 98.16%，第三季營收 127.08 億元，季增 10.06%，年增 43.77%，累計前三季營收 294.43 億元，年增 21.22%。

可成為 iPhone 機殼主力供應商，手機佔營收比重 50%，今年由於 iPhone 延後發表，可成出貨也遞延，連帶影響第三季營運，展望後市，可成預估，第四季受手機新舊產品過渡期影響，加上交接中國廠區出售事宜，營收約持平第三季。

法人認為，可成明年淡出手機業務後，資源將放在高毛利筆電、平板產品上，屆時毛利率可望回升至 30% 的長期目標，有助明年獲利衰退幅度小於營收衰幅。

鎧勝則為 iPad 主力供應商，平板佔整體營收比重約 50%，今年以來受惠遠距教學商機爆發，平板、筆電需求一路延續至年底，鎧勝也看好，第四季為傳統旺季，加上今年因疫情關係，部分產品遞延，不管是和碩 (4938-TW) 或是鎧勝，第四季都將維持不錯表現。