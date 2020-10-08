連假買一波 網購電商攜手信用卡回饋率兩位數起跳

搶連假消費商機，電商平台與信用卡磨刀霍霍祭促銷活動拚業績，包括兆豐、玉山、華銀、中信、國泰等陸續針對大型網購平台的雙十促銷推出促刷優惠，部分銀行回饋率高達兩位數。

雙十國慶連假即將登場，各大網購通路包括 momo、PChome、蝦皮及 Yahoo 購物中心等平台，紛紛祭出各式促銷活動刺激買氣，銀行業者更是眼明手快，與大型電商搭配推出滿額刷卡金回饋優惠，以兆豐銀行為例，合作的網購平台回饋率都有 10% 的水準，舉例來說，刷兆豐 e 秒刷信用卡，不限網購平台還能再拿最高 3% 回饋，總回饋率最高可衝到 13%。

其他包括中信與 Yahoo 購物中心滿額最高回饋 5%，搭配 Yahoo 聯名卡最高可達 11%，國泰世華卡友在蝦皮則享最高 7.3% 回饋，若再搭配蝦皮聯名卡，總回饋率可至 11.3%。

玉山銀行雖然沒有與網購平台合作滿額回饋，但旗下 Ubear 卡則祭出網購通路最高 3.8% 回饋，讓卡友不無小補；華南銀行則是以最高 10% 的回饋率祭出網購優惠，但要注意的是，華銀主打網購回饋的信用卡 i 網購卡不能參與網購平台滿額回饋，民眾在刷卡前，務必多留意細節規定。