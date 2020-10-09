【袁志峰專欄】A股補漲 港股整固

10 月 9 日推介 - 中金公司 (3908), 上日收市 $18.70

1) 股市前景

國內股市今日復市，補漲機會較大，尤其是新能源板塊。港股通重開，將推升港股成交量及波幅。港股昨日調整幅度較預期少，今日繼續整固。中資券商及港口航運股昨日做好，預期升勢持續，投資者可考慮作短線操作。

今天推介是中金公司 (3908)，在美國上市的中概股加速回歸港股市場，以及深圳落實創業板註冊制對公司的投資銀行業務有正面影響。中証監於 9 月 25 日已核准公司發行 A 股，估計短期內可推進。公司預計前三季度扣非後淨利潤約 33.8-43.1 億元人民幣，同比增長 8%-38%。現價對比市盈率 16.9 倍，市淨率 1.5 倍，估值合理。建議買入，目標價 21 元，止損價 17 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 20 點，已是全日高位，早盤輾轉回落，最多曾跌 221 點，午後反覆上升，收報 24193 點，跌 50 點或 0.2%。成交額按日跌 5% 至 878 億元。港股通暫停交易。

藍籌股 19 升 28 跌 3 持平。手機零件股舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 漲逾 2%，是升幅最大藍籌。其次是創科實業 (669) 升接近 2%。小米 (1810) 及九龍倉置業 (1997) 是表現最差成份股，後者跌逾 3%。濠賭股金沙中國 (1929) 及銀河娛樂 (27)，分別跌 3% 和 2%。

恒生科技指數升 0.2%，成份股 13 升 16 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及網易 (9999) 分別跌 4% 及 3%，是表現最差的成份股，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。晶片股中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 1%。恒騰網絡 (136) 及丘鈦科技 (1478) 是表現最好成份股，分別漲逾 9% 及 6%。

板塊方面，手機零件、太陽能、風電、汽車、中資券商、航空、體育用品、港口及航運股跑赢大市。信義光能 (968) 及保利協鑫能源 (3800) 分別升 15% 及 11%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 升逾 4%。比亞迪股份 (1211) 及長城汽車 (2333) 升逾 5%。中遠海控 (1919) 及中遠海發 (2866) 升逾 3%。中信証券 (6030)、中金公司 (3908)、海通証券 (6837)、東方航空 (670)、南方航空 (1055)、安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 皆漲逾 2%。波司登 (3998) 升逾 10%。半導體、濠賭和香港地產股下跌。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數上升，主要受國會重新開始談判新一輪紓困方案提振。道指收報 28425 點，升 122 點或 0.4%。標指升 0.8%，納指升 0.5%。美匯指數持平，收報 93.6。現貨金價升 0.4%，收報 1894 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再度觸發強方兌換保證，金管局再度入市承接美元，向市場沽出 15.5 億港元。本港銀行體系總結餘下周二升至 2750 億港元，較 9 月底多 315 億港元。(信報)

5) 個股訊息

龍源電力 (916) 獲 Wellington Management 於 10 月 5 日在場內以每股平均價 5.137 港元增持 195.5 萬股，涉資約 1004 萬港元。增持後，Wellington Management 的最新持股比例由 12.99% 增持至 13.05%。(Wind)

信義光能 (968) 獲貝萊德於 10 月 5 日在場內以每股平均價 12.79 港元增持 674.2 萬股，涉資約 8623 萬港元。增持後，貝萊德的最新持股比例由 4.97% 增持至 5.05%。(Wind)

寶龍地產 (1238) 公布，首 9 個月合約銷售總額 543 億元人民幣，按年增 20%；合約銷售總面積 354 萬平方米，按年升 27%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，9 月總銷量約 12.64 萬輛，按年及按月均增長約 11%。今年首 9 個月，總銷量約 87.55 萬輛，按年減少約 9%，並達至今年全年經修訂銷量目標 132 萬輛的 66%。(信報)

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