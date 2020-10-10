〈能源盤後〉挪威擺平罷工 原油收低 唯WTI本週因颶風吹漲近10%

週五 (9 日) 交易，原油期貨價格收低，係因報導稱衝擊到生產的挪威罷工事件已經結束，但因 Delta 颶風接近登陸美國墨西哥沿岸，本週 WTI 原油仍上漲近 10%。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 表示，「石油本週漲勢令人印信深刻，但這漲勢並非受到可持續因素的帶動。」

「削減美國產量的颶風將會平息，產量會再次提升。挪威罷工事件也一樣，因此這兩大市場事件某程度上來說都是『人為』的。」

路透社報導，挪威石油公司週五與工會官員達成工資協議，油價隨即跌至盤中低點。德國商銀估計，挪威罷工事件本可以造成下週前約莫 100 萬桶 / 日的產量損失。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 59 美分或 1.4%，收每桶 40.60 美元，原油最前月契約本週上漲 9.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 1.1%，收每桶 42.85 美元，最前月契約本週上漲 9.1%。

瑞穗證券能源主管 Robert Yawger 表示，週五油價下跌也可能表明，「市場更擔心煉油廠在颶風襲擊後關閉，並將原油送往儲存，而非原油生產遭關閉。」

Delta 颶風截至週五下午，其持續風速接近每小時 110 英哩，預計週五稍晚將登陸路易斯安那州 (Louisiana)。

安全和環境執法局 (BSEE) 估計，截至週五，因應 Delta 颶風，墨西哥灣 91.55% 石油產能、62.17% 天然氣產能已經關閉。

與此同時，貝克修斯 (BKR-US) 周五公布，美國活躍的鑽井機具連續第三週數量上升，本週增加 4 個，達 193 個。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，近期原油的上趨勢有限，「因為交易者意識到，幾乎每個產油國都存有大量的備用產能。」

交易者也意識到，OPEC+「決心管理生產，因此價格不會跌破 40 美元，因此短期內，我們預期原油價格會在 40 美元區間波動。」

其他能源商品