人行出手阻升 離岸人民幣重貶逾500基點

中國人行阻升人民幣意圖明顯，周一 (12 日) 起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 20% 下調至 0。受新政策影響今 (12) 日離岸人民幣開盤一度重貶逾 500 基點，貶破 1 美元兌 6.74 人民幣關卡。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

人民幣兌美元匯率自 6 月初以來已升值約 6%，中國人行為減緩人民幣強勁升值走勢，再度使用價格型反週期調節工具穩定匯率。

10 月 10 日晚間，人行發佈公告指出，今年以來人民幣匯率以市場供需為基礎雙向浮動，彈性增強。為使跨境資金流動有秩序，決定自 10 月 12 日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 20% 下調至 0。

十一長假後的第一個交易日，在岸人民幣對美元強勢補漲近 1100 基點。截至 10 月 11 日止，在岸、離岸人民幣雙雙升破 6.70 關卡，創下自去年 4 月以來新高。

今年第三季在岸人民幣升幅達 3.8%，創下自 2008 年初以來的最大季度漲幅，同期離岸人民幣漲幅逾 4%。而自 5 月中旬以來，人民幣即展開一波凌厲漲勢，升幅逾 6%。

浙商證券認為，目前人民幣匯率進入新的波動區間，由於中國內外形勢變化仍大，因此還不具備持續性升值或貶值的基礎，未來人民幣匯率保持大的箱型整體機率較高。

截至今日上午 08:04 止，人民幣貶勢暫時回穩，暫報 1 美元兌 6.7264 人民幣，貶值 371 基點，幅度 0.55%。

