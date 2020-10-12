盤前財經大事搶先讀2020年10月12日

今日操盤前瞻

新股掛牌：汎德永業

法說會：南亞科、瑞智

〈台股風向球〉四大關鍵決定光輝 10 月行情

由於美國總統川普染疫後快速康復，多頭士氣大振，台股指數過去 4 個交易日大漲 371 點，優於多數機構預期；法人指出，大盤走向主要看四大關鍵，台幣、台積電、川普和美國大選，只要沒有新不確定因子產生，連續 2 個連假後，台股有望正式進入光輝 10 月。閱讀全文...

台積電法說本周登場 聚焦全年營收展望是否再上調

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周四 (15 日) 召開法說，除第四季與明年營運與產業展望外，市場將關注是否再上修資本支出及全年營收成長預估、對 8 吋市況展望等議題。閱讀全文...

補足華為缺口 IC 設計第四季再添動能 營運淡季不淡

隨著華為禁令自 9 月 15 日正式生效，海思逐步讓出手機、安防晶片等領域市占，除帶動外購手機晶片市場擴大，安防相關晶片訂單也由台廠承接，有助聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW) 等第四季營運再添動能，營運淡季不淡。閱讀全文...

「藍色浪潮」出現？交易員押注民主黨拜登取得壓倒性勝利

儘管 2016 年民調失準的前例讓人記憶猶新，但在民主黨候選人拜登領先優勢擴大的情況下，各類資產的投資人已經開始為民主黨大獲全勝做準備，預期在拜登入主白宮、民主黨奪下參院多數的「藍色浪潮」下，政府支出擴大、貿易政策爭議降低、基礎建設和乾淨能源投資都將受到青睞。閱讀全文...

【邱志昌專欄】再創新高的股市？是該買還是該賣？

2020 年 10 月 6 日，台灣外匯市場新台幣強勢升值；當天最大上揚幅度曾達到 3.1 角。自從 9 月 15 日以來、新台幣兌換美元匯率，已經跨過 29 兌換 1 美元關卡，步步向 28.5 兌換 1 美元逼近。閱讀全文...