日本8月核心機械訂單月增0.2% 優於市場預期

日本內閣府週一 (12 日) 公布 8 月份的機械訂單統計。作為民間投資先行指標的核心機械訂單 (不含電力、船舶的民間需求) 月增 0.2% 至 7525 億日圓、連兩個月增加，表現也優於《Nikkei Quick》整理出的民間預測中位數 - 1.0%。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，日本機械訂單經過多個月後，復甦依舊遲緩。8 月份核心機械訂單與去年同期相比，減少了 1 成以上。

日本核心機械訂單走勢圖 (圖片來原：日本內閣府)

其中，製造業方面報月減 0.6% 至 3113 億日圓，出現近 3 個月來的首度負成長。非製造業報月減 6.9% 至 4123 億日圓，出現近 2 個月來的首度下滑。經過季節調整在合計之後，較前月出現了些微上揚。

若與去年同期相比，日本 8 月份核心機械訂單報年減 15.2%。日本內閣府在基調判斷上，也從原本的「有減少傾向」上修為「持續的停止下滑」。

在肺炎疫情爆發前的 2020 年 2 月，日本機械訂單金額報 8585 億日圓；而今年表現最差的則是 6 月份的 7066 億日圓。8 月份雖然出現復甦，不過仍較 2 月的時候少了 1 千億日圓以上。

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單之後，大約會在 6 個月後交貨，也因為機械訂單被視為設備投資額，所以該項統計也被視為是設備投資的先行指標。