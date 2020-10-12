日本9月PPI月減0.2% 近4個月來首度下滑

日本央行 (Bank of Japan) 週一 (12 日) 公布 9 月份企業物價指數 (PPI，2015 年平均 = 100)，數據報 100.1、月減 0.2%，相隔 4 個月後首度下滑。與去年同期相比則是出現 0.8% 的下滑，連 7 個月低於去年同期。

由於日本的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，造成企業生產活動復甦遲緩，是企業物價指數的下壓主因。

日本企業物價指數 (PPI) 走勢圖 (圖片來源：Bank of Japan)

企業物價指數是顯示企業之間物品買賣的價格動向。在 2020 年 4 至 6 月原油大幅滑落的背景下，日本的電力、都市瓦斯、自來水等，都出現大幅度的負成長。另外金屬製品及生產用機器等，也都壓低物價。

另一方面，受當前國際商品價格的復甦影響，日本非鐵金屬及金屬廢料行情的上揚也受到支撐。

在日圓計價的進出口表現方面，今年 9 月的出口物價報月增 0.1%、年減 1.5%；同月進口物價報月增 0.2%、年減 10.1%。

日本的企業物價指數是以涵蓋消費稅增稅影響的方式算出。在去除消費稅增稅影響後的企業物價指數報月減 0.1%、出現近 4 個月來的首度下滑，與去年同期相比則是出現 2.3% 的下滑。