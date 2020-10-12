〈財委會質詢〉台股攻高國安基金Q3仍未加碼護盤 是否退場下午拍板

國安基金委員會今 (12) 日即將召開第 3 季例會，屆時國安基金退場或續留牛棚待命即將揭曉，財政部長蘇建榮受訪時表示，國安基金第 3 季並未進場護盤，是否退場必須由委員們共同決定。

立法院財委會今天審查 110 年度財政部相關預算，蘇建榮赴財委會備詢，針對外界關注國安基金動態，媒體提問做了上述答覆。

因應疫情衝擊，國安基金委員會 3 月 19 日開會通過授權國安基金可進場護盤，根據國安基金第 2 季財報，國安基金今年進場後共投入 7 億 5719 萬元進入股市，隨著台股重回萬點後，國安基金自第 2 季起就沒有再進場買股。

值得注意的是，國安基金委員會 7 月召開第 2 季例會時仍決定暫不退場，成為史上台股萬點仍續留場邊待命的罕見案例；而台股第 3 季在資金行情拉抬下，指數屢屢朝 13000 點叩關，媒體提問，國安基金第 3 季是否繼續進場加碼台股？蘇建榮對此則答覆「沒有」。

蘇建榮表示，國安基金每季例會報告將分析國內外經濟情勢，也會討論國安基金是否退場，但是否退場則要尊重委員會議的意見，其中國際疫情依舊嚴峻，台灣則因防疫得當，疫情穩定控制，今年前 9 月出口仍持續正成長。

蘇建榮強調，國安基金是否退場必須由委員會共同討論決定。