晶碩Q4中國、日本需求回溫 營收可望攀峰

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 在中國、日本需求回溫下，9 月、第 3 季營收雙雙創下歷史新高，展望第 4 季，法人預期，在客戶新品、購物節帶動下，晶碩第 4 季營運將再優於第 3 季，全年營收將達 36 億元，同步改寫歷史紀錄。

法人指出，晶碩除擴大自有品牌通路外，第 4 季也將受惠日本需求回溫、中國雙 11 購物節促銷商機，加上代工客戶新品推出，全年逐季成長趨勢不變，估第 4 季營收仍將維持高檔，站穩 10 億元大關。

晶碩目前產能利用率達逾 9 成，因應客戶需求，持續調整產線、提升產量，桃園大溪擴廠計畫也持續進行，根據規劃，大溪廠預計明年下半年土建完工，估投產後最大月產能可達 4600 萬片，加上目前龜山廠近 4000 萬片產能，月產能將可達 8000 萬片以上。

晶碩 9 月合併營收達 3.81 億元，月增 8.93%、年增 34.83%，第 3 季營收達 10.08 億元，季增 20.7%、年增 17.77%，雙雙寫下歷史新高紀錄；累計今年前 9 月合併營收達 25.65 億元，年增 8.86%。