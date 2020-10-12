湖人4:2滅熱火 贏得隊史第17座NBA總冠軍

在 LeBron James「大三元」成績的帶領下，洛杉磯湖人隊在週日 (11 日) 總冠軍戰第 6 戰中，以 106:93 擊退邁阿密熱火隊，以 4:2 奪下今年受疫情干擾球季的冠軍。這是湖人近 10 年以來首度奪冠，也是隊史第 17 座 NBA 冠軍，追平塞爾提克隊紀錄。

在接受冠軍獎杯後，湖人隊總裁 Jeanie Buss 提及 2020 年賽季的起落，包括傳奇球星 Kobe Bryant 在 1 月 26 日因直升機事故喪生。Buss 說：「讓這座獎杯提醒我們，當我們在一起、彼此信任時，能有不可思議的事情發生。」

LeBron 在這場比賽攻得 28 分、14 個籃板和 10 次助攻，斬獲個人生涯第 4 個總冠軍戰 MVP。他總共拿下 4 次冠軍，代表 3 支不同的球隊，包括湖人隊、熱火隊，以及他的家鄉克里夫蘭騎士隊。

Anthony Davis 在紐奧良歷經多年挫折之後，生涯首度參與冠軍系列賽，這場比賽他儘管仍有傷在身，仍攻獲 19 分、15 個籃板，力保領先優勢。湖人隊這場比賽上半場就以 64:36 拉開優勢，創下 NBA 總冠軍戰上半場第二大分差紀錄。

湖人隊重要配角今天也發揮出色，2008 年為塞爾提克隊奪冠的老將 Rajon Rondo 替補上陣攻下 19 分，Kentavious Caldwell-Pope 攻得 17 分。

本季比賽受到疫情干擾，從 3 月 12 日至 7 月 29 日處於停賽，直到 7 月 30 日才於奧蘭多以不開放觀眾方式復賽。直到總冠軍戰結束，NBA 仍未宣布下季的比賽時間表，也不確定今年剩下時間是否還會安排賽事。