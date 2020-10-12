蘋果11月再舉行發布會？ 傳將發表Apple Silicon Mac

據彭博社 (Bloomberg) 知名蘋果分析師 Mark Gurman 指出，除了本周即將舉行的 iPhone 新機發表會外，蘋果 (AAPL-US) 正計劃於 11 月另外再發布首款搭載 ARM 架構的 Apple Silicon Mac。

Mark Gurman 於近日一份報告中提到，繼本周新機發表會後，蘋果將於 11 月時再次舉行發布會，並發表首款搭載自家開發處理器的 Macbook 與「其他商品」。

報告中 Gurman 提到的「其他商品」為何，依舊是個謎，這仍意味著第一批使用 ARM 架構的 MacBook 有望與 Intel 架構的其他產品同時推出。

目前尚不清楚第一台 Apple Silicon Mac 將採用什麼形式發表，不過市場預估此款 MacBook 是針對已停產的 12 吋 MacBook 進行更新推出，或 13 吋 MacBook Pro 的變化版。

若屆時成真，MacBook 將成為蘋果創立 36 年以來首次使用蘋果自製晶片的商品，預計將配備 12 核心的「Tonga」處理器，是以 iPad Air 中 A14X 仿生晶設計基礎做延伸的處理器。

此外，Gurman 的報告也證實了先前市場的傳言，他表示，首批 5G iPhone 與小版本的 HomePod 揚聲器，以及 AirPods Studio 耳機將在蘋果本周的活動中首次亮相。

之前蘋果今年舉行的全球開發者大會 (WWDC) 首次發表 Apple Silicon 時表示， MacBook 搭載自製晶片後性能將領先業界，不過官方當時指出若需將原架構處理器轉換至 ARM 架構，可能需要大約兩年的時間。