〈南亞科法說〉五因素影響 Q3純益季減近5成 每股純益0.52元

南亞科 (2408-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，受銷售價格、出貨量、匯率、利息收入及所得稅等五大因素不利影響，稅後純益 16.13 億元，較上季大減近 5 成，每股純益 0.52 元。前三季稅後純益 67.61 億元，年減 2 成，每股賺 2.21 元。

南亞科第三季營收 153.24 億元，季減 7.1%，年增 3.5%，毛利率 25.9%，季減 4.7 個百分點，年減 2.1 個百分點，營益率 13.5%，季減 6.1 個百分點，年減 1.7 個百分點；稅後純益 16.13 億元，季減 49.9%，年減 26.9%，每股純益 0.52 元。

南亞科前三季營收 462.32 億元，年增 19.7%，毛利率 26.9%，年減 7 個百分點，營益率 15.4%，年減 5.5 個百分點；稅後純益 67.61 億元，年減 20.8%，每股純益 2.21 元。

南亞科總經理李培瑛指出，第三季 DRAM 平均售價及銷售量，分別季減 1-3%，加上新台幣升值造成匯兌不利，影響營收 1.5%，三大因素影響毛利率表現。

另一方面，李培瑛表示，業外利息收入也減少，且因有境外款項匯入，造成所得稅較上季增加，在銷售價格、銷售量、匯率、利息收入及所得稅等五大項目，均較上季不利的情況下，導致獲利下滑。