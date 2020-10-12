千金股旺季效應發威 矽力、譜瑞Q3營收同創高

千金股矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (12) 日公布第三季營收，達 36.58 億元、44.21 億元，受惠旺季效應發威，電源管理晶片 (PMIC)、時序控制器 (TCON) 出貨暢旺，9 月、第三季與前三季營收皆創新高。

矽力 9 月營收 13.07 億元，月增 9.8%，年增 28.4%，第三季營收 36.58 億元，季增 10.81%，年增 27.1%，累計前三季營收 98.08 億元，年增 31.55%。

譜瑞 9 月營收 14.87 億元，月增 1.6%，年增 37.19%，第三季營收 44.21 億元，季增 21.69%，年增 39.68%，累計前三季營收 110.15 億元，年增 24.06%。

矽力第三季受惠 5G 基地台布建需求延續，加上消費性訂單回流，9 月營收明顯跳增，一舉跨越 13 億元大關，帶動第三季、前三季營收同創高，近期隨著中芯事件發酵，外資也看好，矽力將藉此擴大市占，營運動能延伸至第四季。

譜瑞第三季也因居家辦公趨勢延續，Chromebook、筆電等 IT 面板需求暢旺，TCON(時序控制器) 出貨需揚，加上高速傳輸介面晶片 PCIe Gen 4 Retimer(時序重整晶片) 開始進入量產，推升營收季增 21.69%，達季增 22% 的高標。