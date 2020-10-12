【永豐期貨】台股兵臨萬三關卡 台積電法說會為本週焦點

期貨走勢

台指期週一上漲 48 點至 12921 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 34.91 點，電子期逆價差擴至 - 1.86 點，金融期逆價差縮至 - 6.3 點。現貨部分，三大法人買超 154.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 74 口至 6229 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 340 口至 29128 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2989 口至 - 17611 口。

上週五美國總統川普表示希望看到規模更大的紓困計畫，暗示規模將超過 3.4 兆美元，美股四大指數同步上漲，道瓊上漲 0.57%，標普 500 上漲 0.88%，那斯達克上漲 1.39%，費半指數上漲 1.78%，台股今日於盤上震盪，一度大漲接近萬三關卡，但隨後獲利了結賣壓湧現，漲幅收斂，加權指數終場上漲 0.53%，收 12955.91 點，成交量有所放大。近期市場焦點仍在蘋果將於台北時間的 10 月 14 日發表年度 iphone 新機，預期將帶動蘋概股及 PA 族群等上攻，另外 IC 設計、綠能如太陽能集風電族群今天也扮演盤面上撐盤腳色，台股目前有嘎空行情指數，蓄勢挑戰萬三大關。而新台幣持續強勢，代表資金行情依舊，目前川普對紓困案表示同意，市場轉趨樂觀，但仍有美國總統大選及疫情等不確定因素，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.22。VIX 指數上漲 0.88 至 21.51。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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