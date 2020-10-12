〈車市〉TOYOTA COROLLA CROSS預接單創紀錄 有望成新一代銷售神車

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (12) 日正式發表 COROLLA CROSS，售價僅 76.5 萬元起，較預售價再調降 1.4 萬元，和泰車表示，搭配汰舊換新，車價僅 71.5 萬元起，強打車主的人生第一台 SUV，預接單已達 5500 張，超越 RAV4 紀錄，目標今年底前銷量可突破 1.2 萬台、全年銷量上看 4 萬台，可望成為 TOYOTA 的新一代熱銷神車。

和泰車指出，COROLLA CROSS 以 Urban Toughness 為設計概念，強調在都會小車中，保有 SUV 大氣風格和運動勁旅氣息。

以目前預接狀況來看，油電混合車款占比約 35%、汽油車約 65%。

由於此次 COROLLA CROSS 被視為縮小版的 RAV4，預接單量打破 TOYOTA RAV4 4000 張的預接紀錄，對同級距國產中小 SUV 勢必造成不小的壓力，市場高度看好將成新熱銷車種。

和泰車進一步說明，COROLLA CROSS 以 TNGA 新世代造車工藝打造，搭配「高剛性底盤」、「高性能懸吊」和「低重心設計」，動力上則提供 1.8L HYBRID 及 1.8L 汽油雙動力選擇，可滿足不同消費者的駕馭需求。