〈北富銀系統升級〉上線災情不斷 只剩ATM正常 公司回應了

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行原訂 10/8 晚間 10 點至 10/10 晚間 10 點的期間，進行新系統測試作業，暫停自動化設備，但新系統 10/10 上線後大當機至今 (12) 日下午 5 點仍未處理好，只剩 ATM 正常，北富銀回應表示，新銀行系統上線後，核心系統運作正常，惟因連接周邊系統的企業服務匯流排對大量交易的運作效能不如預期，造成網路銀行 / 行動銀行速度較慢。

迎接數位化時代，台北富邦銀行花 5 年時間籌備新系統，動員 73 萬人次的努力，並進行 8 次大規模的平行測試，但新系統 10/10 晚間 10 點上線後卻傳出包括當機、連線問題、行動銀行轉帳發生異常等問題，據了解，目前網銀、行動網銀、行動支付等至今依舊「災情」不斷，只有 ATM 正常運作，北富銀客服電話被打爆。

北富銀表示，新銀行系統上線後，核心系統運作正常，惟因連接周邊系統的企業服務匯流排對大量交易的運作效能不如預期，造成網路銀行 / 行動銀行速度較慢，現正調適改善中，惟該行會確保客戶權益不受影響。

北富銀新銀行系統的建置涵蓋產品開發、服務規劃、業務執行、數位技術、風險控管、作業流程等多元面向，與印度最大的跨國企業 - 塔塔顧問諮詢服務公司 (Tata Consultancy Services；TCS) 共同開發，該公司為全球市值第二大的資訊科技服務商，業務版圖遍及全球 46 個國家，橫跨運輸、金融、網路等各產業的軟體系統，成為全台第一家將企金與消金服務整合在同一個銀行系統的銀行。