正達9月每股賺0.02元 Q3可望虧轉盈擺脫谷底

鴻海 (2317-TW) 集團旗下玻璃廠正達 (3149-TW) 今 (12) 日公告 9 月自結，單月營收達 2.48 億元，稅後純益 360 萬元，由去年虧為盈，每股純益 0.02 元，法人表示，正達受惠宅經濟需求，第 2 季起玻璃鍍膜業務增加，帶動營運轉佳，加上綠建材玻璃需求穩健，估第 3 季本業已轉虧為盈。

法人指出，正達第 2 季起受惠美系客戶轉單部分鍍膜業務，加上既有健身器材廠需求擴大，成為主要營運動能之一，加上布局已久的綠建材玻璃穩健出貨，推升本業單月轉虧為盈，根據正達已公告的 7、9 月自結，推估正達第 3 季營運已轉正。

正達未公告 8 月自結，但 7、9 月本業維持獲利，稅後純益分別達 800 萬元、360 萬元，每股純益 0.04、0.02 元。

展望未來，法人認為，正達第 4 季可望受惠宅經濟延續，營運穩健成長、保持獲利，加上攜手美商 Kinestral Technologies Inc.(KTI) 布局的綠建築市場，隨著美國疫情趨緩，第 4 季訂單回溫，明年車載應用的 3D 玻璃也將逐步放量、貢獻營收，營運走出谷底。

正達 9 月營收達 2.47 億元，月減 0.5%、年減 5.32%，累計今年前 9 月營收 18.18 億元，年減 14.75%。