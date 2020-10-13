【街口投信】債市週報

上週初受惠於美國總統川普病情穩定，下半週由於市場對財政刺激政策推出抱持樂觀態度，市場風險情緒持續升溫，根據 Lipper 資料顯示，截至 10 月 7 日當週，美國高收益債券基金淨流入 $4.01bn，Barclays 美國高收益債券指數通週上漲 1.20%，能源產業債券受惠於 WTI 油價一周漲幅接近 10%，表現相對強勁，惟航空、電影… 等疫情相關產業發行新券籌資仍困難，信評公司 Moody's 預期高收益債券違約率將於明年初升至 11.4% 高點，Fitch 預期高違約率現象將持續至 2022 年，S&P 則表示航空、飯店、汽車產業至 2023 年以前營運將維持困難。

本週一為美國哥倫布日，美國債市將休市，街口投信本周將持續關注美國兩黨財政刺激方案談判進度及美國選情發展，10 月 22 日 (週四) 預計有第二輪美國總統辯論，但川普染疫可能導致辯論延後或取消，近期民調顯示在川普染疫後，拜登支持率領先幅度擴大，若民主黨以較大得票領先幅度勝選，或將減少大選之爭議及大選相關之不確定性。

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