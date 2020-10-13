彭博：軟銀願景基金將於兩週內成立特殊目的收購公司

根據《彭博社》週二 (13 日) 報導，日本軟銀集團 (9984-JP) 宣布，計畫在未來兩週內成立「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)。

軟銀願景基金 (SoftBank Vision Fund，SVF) 執行長 Rajeev Misra 12 日在「米爾肯研究院」(Milken Institute) 的虛擬會議上接受《彭博社》訪問時，提到該公司正朝著這個方向努力，不過並未透露細節。

軟銀集團股價走勢日線圖 (Investing.com)

日前有媒體提到軟銀集團是美國那斯達克的大鯨魚、科技股瘋漲的大推手。Rajeev Misra 對此說，該公司手中還有許多閒置資金，那只不過是流動性管理上的戰略；Misra 還說他們連海豚都不是，要大家忘了大鯨魚這個說法。

SPAC 是一種沒有特定業務的空殼公司，會以公開募股 (IPO) 形式上市，上市費用由投資人承擔。公司的唯一目的是去收購有前景的未上市公司，讓被併購的公司能迅速上市。

有知情人士在匿名條件下透露，軟銀願景基金將成立的特殊目的收購公司，在目前還未決定規模大小。預估軟銀集團會向外部籌募資金，而該公司本身也有可能拿出一部分的資金。

根據《彭博社》說法，2020 年截至目前為止，已經有多家公司在美國股市上市。上百家的特殊目的收購公司也透過股市，從投資人身上調度超過 400 億美元資金。

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