Gartner：Q3美國PC需求強勁 出現10年來最大增幅

根據《彭博社》週二 (13 日) 報導，全球的電腦 (PC) 出貨量在 2020 年 Q3 成長。其中，在美國的 PC 市場出現過去 10 來的最大增幅。主要原因在於疫情影響下，消費者對於遠距工作、遠距學習的需求大增。

依據國際市調機構 Gartner 在 12 日所公布的暫定數據，過去 3 個月的全球 PC 出貨台數，較去年同期增加 3.6% 至 7140 萬台。

Gartner 表示，今年 Q3 使用 Google(GOOGL-US) Chrome 作業系統的 Chromebook，出貨量出現約年增 90% 的大幅成長，其市占率也上揚至 9%。通常 Gartner 會從報告中排除 Chromebook，但目前 Chromebook 已佔據整體市場的 11%。

美國市場的出貨量年增 11%，是近 10 年內首度出現 2 位數百分比的成長。

電腦製造廠已解決疫情對供應鏈的干擾，正好能迎合目前消費者在遠距工作、遠距學習方面的需求。而消費者對於 PC 及遠距學習的需求也是近 5 年來最強，尤其是在美國市場，帶動 Chromebook 的出貨量大增。

Gartner 分析師北川美佳子表示，未來市場將不再是以每個家庭有多少台 PC 來作計算，而會以個人單位來作統計。

若從電腦製造廠的市占比率來看，聯想集團以 26% 市占持續維持冠軍寶座，接著是惠普 (HPQ-US) 的 22%，以及戴爾 (DELL-US) 的 15%。而蘋果 (AAPL-US) 則是拿下 8% 市占，較去年同期的 6% 出現成長。而在該項統計當中，並不包含 Chromebook 以及蘋果的 iPad。

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