台股多空交戰望「三」興嘆 外資連7買 三大法人買超64億元

台股今 (13) 日在資金行情簇擁下，續戰「萬三」大關，一度漲至 12994 點，中小型股表現活蹦亂跳，但大型權值股普遍遇壓回檔，導致加權指數翻黑，終場前，在大量買盤湧入急拉下，跌點快速收斂至 8 點，以 12947 點作收，三大法人合計買超 64.4 億元，其中外資已連 7 買。

台股今日成交金額 1845 億元，其中，外資繼昨日加碼 133 億元後，今日再買超 53.18 億元，為連 7 買；投信則持續賣超 5.65 億元；自營商跟隨外資買超 台股 16.87 億元，呈現連 9 買，三大法人合計買超 64.4 億元。

蘋果即將發表新 iPhone，帶動台積電 ADR 再創新高，激勵今日股價續攻高，一度來到 465 元，但多空在平盤附近攻防，終場小漲 0.4%，收在 462 元，續寫新猷；其他蘋概股如穩懋、美律、臻鼎 - KY、台郡、華通、和碩、鴻海、訊芯 - KY 等，也都在盤面上表現。

其他權值股方面，大立光第 4 季營運有壓，遭 8 家外資下修展望及目標價，終場股價重挫近 4%，摜破 3000 元大關；聯發科、聯電、台達電、華碩等電子族群面臨漲多回檔壓力，股價下跌 1-3%；金融股及台塑集團股也都偏弱勢。

盤面上，屬紡織及運輸類股表現最為強勁，紡織股王儒鴻領軍走高，漲逾半根停板；聚陽也漲近 3%；東和則亮燈漲停。此外，海運市場需求暢旺，貨櫃三雄再度成為資金焦點，其中，萬海漲逾 8%，長榮及陽明也分別上漲 4.3%、2.5%。

法人表示，在資金行情旺盛下，台股站穩各期均線之上，技術面維持多頭走勢，蘋果即將發表新 iPhone，可留意蘋概股表現，台積電周四也將舉行法說會，可觀察釋出的產業景氣展望。