中鋼盤價連五漲 11月大漲5% 12月可望續揚

中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日開出 11 月盤價，在歐美、中國，以及亞洲主要鋼廠盤價普遍續揚下，盤價大漲 5.02%，中鋼認為，在中國流通行情續漲及冬季限產效應、美國熱軋續漲下，預計到年底鋼市能維持走升格局。

中鋼表示，世界各國製造業採購經理人指數 (PMI) 持續升溫，經濟活動逐漸擺脫新冠肺炎陰霾，國際鋼市亦有感復甦，國內主要用鋼產業如營建、自行車、汽機車等銷售量明顯回升，訂單能見度轉佳。

據了解，目前歐美、印度、東南亞、日、韓等地區流通行情均逐步攀升；中國寶武、鞍鋼的 11 月盤價，除了寶武鋼熱軋因先前累積漲幅較多而小幅修正外，多數產品同步開出平高盤。

另一方面，，主力鋼廠增產帶動煤鐵需求暢旺，原料成本仍維持高檔有助支撐鋼價穩定，加上第四季旺季、政策利多支撐，刺激下游一波補庫需求，有效帶動行情走揚，中鋼預期，年底前鋼市仍能維持走升格局。

中鋼表示，考量 9 月未開盤的行情變化，並斟酌近期台幣升值對下游產業的出口影響後，11 月內銷鋼品盤價宜順勢調整，平均調幅為 5.02%，產品基價調幅詳下表。

而中鋼也從本月起開始實施 N+1 月盤模式，力求更即時貼近市況與縮短交期、優化客戶服務，並以更完善的產銷體制，提升鋼鐵產業整體競爭力。