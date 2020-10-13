沃旭大彰化離岸風場首批水下基樁完工 明年初啟動安裝

離岸風電開發商沃旭能源今 (13) 日宣布首批水下基樁完工，已完成的基樁共 112 支，約占 900MW(百萬瓦) 大彰化東南及西南第一階段離岸風場所需總數的三分之一，明年初啟動安裝工程，所有水下基樁預計 2021 年初完成製造並交貨。

這批水下基樁供應商包括台灣新進廠商世紀離岸風電及台朔重工，及已有合作經驗的德國供應商 Erndtebrücker Eisenwerk。首批水下基樁將於 10 月底至 12 月，陸續運往台中港存放，明年初啟動海上建置安裝工程。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海 35 至 60 公里，共有 111 座風機，將採用沃旭針對台灣海床特性及風場條件所量身打造的管架式水下基礎，每座水下基礎將使用 3 支水下基樁打入海床，形成堅實穩固的水下基礎結構。

依照設計，每支水下基樁直徑近 4 公尺，長度約 80 至 90 公尺，相當於 30 層樓高，重量達 400 公噸，如此龐大的鋼構製造容許誤差僅數公厘，技術含量相當高，對於沒有離岸風電相關製造經驗的新供應商來說，需要克服許多技術挑戰。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，2018、2019 年便與新進台廠簽約，提供充分時間讓供應商進行水下基樁生產準備，也提供額外協助，派國外專業技術團隊駐廠，加快學習曲線，協助提升高階焊接技術能力。

汪欣潔並說，透過雙方密切合作，水下基樁生產進度良好，所有水下基樁預計 2021 年初完成製造並交貨。

按照目前生產進度，大彰化東南及西南第一階段離岸風場共 333 支基樁，預計將按工程進度，規畫 2021 年 3 月底前全數交貨，確保風場如期如質完工。