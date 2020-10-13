德國10月份ZEW經濟景氣指數跌至56.1 不如市場預期

根據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 在週二 (15 日) 公布的數據顯示，由於德國新冠肺炎 (Covid-19) 新增病例數的上升以及英國無協議脫歐等風險，使得德國前景不確定性增加，德國 10 月份經濟景氣指數的跌幅超過原先預期。

數據顯示，德國 10 月份經濟景氣指數從前 9 月份的 77.4 降至 56.1，低於市場預期的 73.0。

ZEW 總裁 Achim Wambach 在聲明中表示：「近期新冠肺炎新增病例數急劇增加，使得德國未來經濟發展的不確定性增加，此外，英國無協議脫歐的可能性也有所增加。」此外，Wambach 也補充表示，美國總統大選前夕的局勢也進一步加劇了整體經濟的不確定性。

德國 10 月 ZEW 經濟現況指數則是從 - 66.2 點升至 - 59.5，好於預期的 - 60。

由於家庭支出、企業投資和出口貿易在疫情高峰時崩潰，德國第二季 GDP 較上一季下跌了 9.7%，創下有史以來最大單季跌幅。不過，在當局實行了前所未有的一系列援助和刺激措施後，第三季出現強勁復甦。德國經濟部認為，德國經濟已經在 5 月度過了衰退的低點，也有各項指標顯示出明顯復甦跡象。

然而，隨著狀病毒病例激增，商業活動可能再度放緩。德國市場研究機構 GfK 也曾警告表示，要能實現持續性的成長，出口也必須出現顯著的復甦。

「我們在 8 月和 9 月時所看到的欣喜似乎已經消失。」Wambach 說道。