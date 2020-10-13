鈊象前三季稅前盈餘29.7億元 大賺逾4個股本

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (13) 日公告 9 月自結數，由於商用遊戲機營收占比攀升，稅前盈餘 3.46 億元，較上月下滑 8.68%，單月每股稅前盈餘為 4.84 元；第三季稅前盈餘 11.07 億元，季增 21.4%，每股稅前盈餘 15.66 元，優於今年前兩季單季表現；前三季稅前盈餘 29.72 億元，年增 82%，每股稅前盈餘 42.1 元，已大賺超過 4 個股本。

鈊象今年第三季商用遊戲機營收占比逐月成長 1 個百分點，由於商用遊戲機毛利較低，影響獲利表現。9 月營收為 7.6 億元，雖月增 3.45%，再寫新高，但因商用遊戲機營收占比拉升至 8%，使稅前盈餘較上月下滑。

鈊象第三季營收 22.48 億元，季增 14.8%，年增 51.3%，續改寫單季營收新高，稅前盈餘 11.07 億元，季增 21.38%，年增 57.7%，每股稅前盈餘 15.66 元；前三季累計營收 61.01 億元，年增 68.76%，稅前盈餘 29.72 億元，年增 82%，每股稅前盈餘 42.1 元。

展望下半年，董事長李柯柱表示，網路遊戲方面，將努力拓展海外新市場；商用遊戲機因受到疫情影響，保守看待。整體而言，樂觀看待下半年營運，將努力持續創造更高的營收表現。