〈貴金屬盤後〉嬌生暫停疫苗試驗 刺激方案前景消沉 黃金跌破1900美元

週二 (13 日) 交易，黃金期貨價格跌破每盎司 1900 美元，為 4 個交易日來首次收低，係因美國財政刺激方案的希望消沉、美元走強，削弱了黃金的吸引力。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「早些開發成功疫苗的盼望一天天落空，加上沒人真的知道新一輪美國刺激措施何時能宣布。刺激措施的前景令市場緊張，導致黃金和白銀價格下跌。」

然而，由於預期美國和其他國家的預算赤字擴大，有利於黃金和其他貴金屬價格，因此一些投資者對黃金長期前景仍看漲。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 週二報告指出，「黃金應該會持續上升，因為美政府的刺激措施僵局可能只會延續到選舉結束後的一點時間。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 34.30 美元或 1.8%，收每盎司 1894.60 美元。

12 月白銀期貨價格下跌 1.14 美元或近 4.5%，收每盎司 24.129 美元。

市場正密切關注總統競選消息，目前距美國大選投票約僅剩 3 週，現任的川普總統在最近期的全國民調中明顯落後對手拜登。

投資者預期，不管是哪一方當選，必然推出財政刺激方案以減輕因疫情造成的經濟壓力，但如果拜登勝選且民主黨在國會廣泛勝利，刺激方案可能更重大，這有利於黃金。

分析師表示，全球許多地區出現新冠病例增加的跡象，以及一些地區重啟社交距離等防疫措施，這些可望支撐黃金價值。

Moya 指出，「北半球正與新冠病毒奮鬥，這意味著財政支撐就要到了。」

投資者同樣關注疫苗消息，嬌生 (JNJ-US) 宣布暫停疫苗試驗，凸顯了開發有效疫苗的艱難。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「包括美國在內，許多大型工業國都無法遏制新冠病毒的傳播。」

然而，近期不斷走強的美元和美股一直拖累黃金漲勢。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「美元吸走了一些避險資金，因此美元和黃金間的反向關係挫傷了黃金。」

ICE 美元指數週二上升 0.5%，本週迄今也約莫上漲 0.5%。美元上漲會讓美元計價的黃金對使用其他貨幣的買家而言更昂貴，進而降低購買意願。

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