股市押注疫苗效果有限 科技股漲勢將延續？

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情有反彈跡象，但疫苗和療法卻在近日傳出挫敗消息。Balyasny 資產管理公司共同創辦人 Dmitry Balyasny 表示，股市預期，如果疫苗在年底前批准使用，效果可能只有 50% 到 60%；但假如屆時研發出來的疫苗效果優於此，一些不受寵愛的類股將大漲。

Balyasny 認為，如果疫苗效果更迅速、有效，比方說效果有 80% 到 90%，市場會感到振奮，就算要等上三到六個月才有疫苗，股市會認定找到控制疫情的「真正解決之道」，而先行反應。

Balyasny 表示，這代表在疫情和遠距需求受益的重量級科技股將不再獨霸一方，一些類股有望鹹魚翻身，股市將展開類股輪動。他未點名是哪些股票。

全球尋找新冠肺炎療法的進展在本周遇到打擊，嬌生 (J&J) 有 6 萬人參與的疫苗臨床試驗喊卡，禮來 (Eli Lilly) 抗體藥物臨床試驗也因安全疑慮而暫停。消息拖累美股周二走低，嬌生、禮來股價也下跌。

各國轉向使用抗原檢測

約翰霍普金斯大學統計，全球染疫人數已經超過 3800 萬人，病歿者超過 100 萬。

各國為了遏制第二波疫情，避免檢測工具延誤和短缺的問題重演，正在尋求更快速、便宜但較不精確的抗原檢測方式。

德國已經取得每月 900 萬份抗原篩檢試劑，可在 5 分鐘內得到結果，每份費用只要 5 歐元 (5.9 美元)，這個數量理論上可滿足德國 10% 人口使用。

美國、加拿大和義大利，最近也不約而同也採購數百萬份抗原篩檢試劑。