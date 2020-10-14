芯測打入義隆 縮短記憶體測試電路開發時程95%

記憶體測試與修復業者芯測 (6786-TE) 今 (14) 日宣布，旗下 EZ-BIST 便捷版記憶體測試電路開發工具 (EDA) 獲義隆 (2458-TW) 導入，作為開發晶片時，記憶體測試電路設計的關鍵工具，透過此工具可縮短記憶體測試電路開發時程約 95%。

芯測表示，公司處於 IC 設計產業鏈上游，提供 EDA 工具與 IP 給 IC 設計公司、設計服務公司、半導體製造商等，藉由 EDA 工具與 IP，縮短 IC 設計開發時程，提升 SoC 良率，主要營收來源來自 EDA 工具的簽約金以及 IP 授權金。

芯測指出，EZ-BIST 優點在於全圖形化設計介面、操作簡易、學習曲線短，透過防呆設計，可避免人為操作工具錯誤，也提供完整培訓課程，工程人員僅需花一天即可熟悉。

芯測看好，客戶透過簡易操作介面，可在幾分鐘內完成記憶體測試電路設計，提升開發記憶體測試電路的效率，大幅縮短 SoC 開發時程，同時客戶也可建立標準化記憶體測試電路的設計流程，提高 SoC 的量產速度。

客戶銷售部經理王宏康認為，此次與義隆合作，解決記憶體錯誤資訊診斷分析問題，也透過芯測在記憶體測試與修復電路設計上的專業，在 EZ-BIST 中提供在不同製程與應用的記憶體測試演算法選項，客戶僅需花先前約二十分之一的時間，完成記憶體測試電路設計，滿足 SoC 快速上市的要求。

法人指出，芯測受惠客戶穩定增加，8 月起已達單月損益兩平，前三季營收 2419.1 萬元，年增 286%。