友達證實返台員工確診治療中 昆山廠營運一切正常

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (14) 日證實其中一位外派中國昆山員工，在 11 日入境返台時，經機場採檢後，為新冠肺炎 (COVID-19) 陽性，隨即進行隔離觀察，友達表示，該員工目前在醫院進行症狀治療，健康狀況良好，而公司昆山廠營運一切正常。

友達說明，該員工返台時即主動通報有感冒症狀 (咳嗽、流鼻水)，但無發燒，在機場即時進行採檢，經檢驗結果為陽性隨即進行隔離觀察，而昆山廠昨 (13) 日也配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，今晨檢驗結果公布血清檢驗皆無異常。

友達進一步指出，目前昆山廠仍維持正常運作無影響，公司也全面啟動 BCP 營運持續計劃，進行跨廠區產能調度安排，中國廠也配合當地政府法令、疾管機關檢疫要求，並不影響公司營運。

自新冠肺炎疫情發生以來，友達已成立跨廠區跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控，展開相關應變措施，在台灣、中國各廠區，持續落實員工主動通報和自主健康管理，對訪客及承攬商實施入廠實名制管制措施，也加強各廠區環境消毒。

友達補充說明，該名員工十一長假期間僅在昆山市小區活動，多數時間配合公司輪調值班，並未到青島地區。