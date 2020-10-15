盤前財經大事搶先讀2020年10月15日

今日操盤前瞻

法說會：台積電、毅嘉、和碩、晶心科

暫停交易：復盛應用

〈蘋果新品發表〉法人對 Q4 銷量看法不同調 買氣估將遞延至明年 Q1

蘋果 (AAPL-US) 發表最新搭載 5G 的 iPhone12 系列手機，國內投顧法人陸續出具相關研究報告，元大投顧認為，iPhone 12 第四季出貨量可達 7000 萬支，但短期對台灣供應鏈股價較無影響。閱讀全文...

世芯 Q3 獲利較去年同期倍增 每股純益 3.78 億元創高

世芯 - KY(3661-TW) 昨 (14) 日公告第三季自結，稅後純益 2.32 億元，年增 100%，每股稅後純益 3.78 元；受惠客戶量產動能強勁，加上陸續認列 7 奈米與 5 奈米的 NRE(委託設計) 收入，第三季營收、獲利雙創新高。閱讀全文...

繼牧德後 迅得本月底送件申請轉上市掛牌

上櫃半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW)，今年以來半導體設備接單都超越去年同期，昨 (14) 日董事會決議，將由 OTC 申請轉上市掛牌交易，最快在 10 月底送件，如一切順利，將趕在明年 1 月中掛牌。閱讀全文...

緯創全球擴產計畫持續進行 明年底非中國產能將達五成

代工大廠緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘昨 (14) 日出席活動受訪表示，因應全球供應鏈調整步調，緯創積極擴充非中國產能比重，目前全球擴產進度皆照計畫進行，預期明年底非中國產能比重將達五成。閱讀全文...

〈友達太陽能布局〉下半年大型案場陸續動工 能見度可看到明年 Q3

面板大廠友達 (2409-TW) 近年跨足太陽能事業，能源事業總部副總經理林恬宇昨 (14) 日表示，目前太陽能事業對整體集團貢獻仍低，但在案場建置、併網發電業務擴大下，營運貢獻可望逐步提升，下半年也有不少大型太陽能案場陸續動工，目前訂單能見度已可看到明年第 3 季。閱讀全文...