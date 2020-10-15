IMF：全球累積債務飆升 逼近GDP同等規模

國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，政府為應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而大幅增加的開支，將導致今年各國累積負債與全球國內生產總值 (GDP) 的比例達到接近 100%，創下歷史新高。

IMF 在最新的報告中指出，各國政府的財政支出，已經達到 11.7 兆美元，預計 2020 年整體預算赤字對全球 GDP 的占比將從 3.9% 增至 12.7%，增加近 9 個百分點，並且各國累計負債佔全球 GDP 的占比將近 100%。

IMF 財政事務主管 Vitor Gaspar 在接受採訪時表示，今年的債務攀升應為一次性事件，預期債務在 2020 年增加，在 2021 年之後趨於穩定，隨後在 2025 年甚至將出現小幅下降。他也指出，儘管各國累積負債對全球 GDP 的占比將維持在 100% 左右的水平，但若各國經濟恢復成長，且利率極低的情況下，將有助於緩解主要預算赤字。

報告中也指出，各成員國的財政前景存在很大分歧，發達經濟體承擔的債務負擔增幅最大，而隨著更多的人陷入貧困，較貧窮的發展中國家在擺脫經濟損害方面，面臨著更艱鉅的任務。

IMF 總裁 Georgieva 曾表示，為遏制疫情並減輕經濟衝擊相關行動的財政成本，推高了本來就已經很高的債務水平，但是，現在就開始撤掉安全網還為時過早「我們還沒有走出困境。」Georgieva 說道。

她也強調，多邊合作才能確保疫苗一旦推出後有足夠的供應。此外，IMF 也指出，至 2021 年底，這場疫情將使全球經濟付出 12 兆美元成本。