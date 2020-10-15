〈房產〉北士科軟橋段科專區地上權標售案 今再度流標收場

「北士科軟橋段 88、91、93 地號」科專區地上權案，今 (15) 日因無人投標而二度流標，相較今年中南部火熱的土地標售，北士科土地地上權標售案明顯冷清。

「北士科軟橋段 88、91、93 地號」位於台北市士林中正高中南側、占地逾 2.5 萬坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，占地逾 2.5 萬坪的北士科軟橋段科專區地上權案，換算土地單價約 38.7 萬元底價，僅約同區同地目所有權土地的四分之一，以地上權案來看，算是低於行情，不過由於北士科地上權案要求「智慧健康」關聯產業占比須達 20%，雖說比上回標售時調降了 10% 底價，但仍對未來開發招租有一定限制，進而仍對投標意願產生影響。

事實上，本次北士科地上權招標也將年限由 50 年拉長為 70 年，但權利金同步由 86 億元提高到 98 億元，拉高廠商投入的門檻。

雖然北士科案無緣標脫，但今年依舊是地上權發展最火熱的一年，台灣房屋集團趨勢中心統計，今年底價逾億的指標地上權案，標脫總金額累計已達 430 億，若後續標案進展順利，全年仍有望飛越 500 億大關。

張旭嵐表示，今年因世貿三館及國泰營區等重案接連被壽險業以高價取得，使全台地上權標脫金額衝破史無前例的 400 億元關卡。由於年底國產署尚有 19 宗精華地將進行地上權招標，其中包含台南平實營區近 4000 坪精華地，以及台中東區鄰近湖濱生態城的練武段約 2000 坪土地，兩者皆處市中心黃金地段，頗受業界關注，因此今年的地上權標脫金額不排除續創新高。