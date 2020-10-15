國際原油需求回溫 瑞銀估油價年底前上看45美元

國際原油擺脫 4 月需求不振陰霾，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，在疫苗問市前，景氣復甦步伐緩慢，預估油價未來難有大漲空間，布蘭特油價預估今年底可望上看 45 美元，明年中旬可望進一步推升至 55 美元。

全球石油需求在今年 4 月降至多年來新低，每天量產只有 7750 萬桶，近期回升至每日 9400 萬桶，比起去年下半年每天 1.01 億桶，仍相對偏低。

瑞銀表示，儘管石油需求回升，預估需求未來數月將持續復甦，但在疫情尚未趨緩、疫苗也還沒問市的情況下，未來油價要再大漲難度頗高，整體而言，石油市場在未來數個季度料將保持供不應求的格局。

瑞銀分析，石油需求在未來數年內可望持續上升，即便汽車內燃效率提高及電動車推陳出新，恐讓汽油需求在未來 10 年見頂，但柴油需求將保持較強的增長；此外，包括交通運輸業，由於塑膠需求繼續上升，也將進一步刺激石油化學產品的原料使用。

瑞銀指出，由於石油輸出國組織及盟國 (OPEC+) 與北美減產，石油市場目前面臨供不應求的問題，OPEC + 減產規模雖然將從目前的 770 萬桶降至明年初每日 580 萬桶，但除非油價在未來數周飆高、經濟復甦猛然加快或疫情迅速受控，否則 OPEC + 的減產過程將持續延續數個月。

瑞銀表示，11 月底登場的 OPEC + 定期會議上，預估成員國考慮到明年上半年季節性需求較弱的因素，即便聯盟屆時無意加大減產，但如果此前進度落後的國家補償性減產，以及各國對減產協議的遵從度高，不排除沙烏地阿拉伯可能從明年初自願額外減產。