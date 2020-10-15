法、荷聯合呼籲歐盟推動平台分拆 強化對科技巨頭監管

歐盟在近期準備針對涉及壟斷行為的美國科技巨頭採取行動，而法國和荷蘭則率先表態，兩國提出了聯合呼籲，要求歐盟進行全面向的立法，以監督大型科技公司，如谷歌 (GOOGL-US) 母公司 Alphabet、臉書 (FB-US) 和亞馬遜 (AMNZ-US) 等。

在一份給歐盟委員會的聯合文件中，法國數位事務部長 Cedric O 及荷蘭數位事務部部長 Mona Keijzer 進行簽署，呼籲歐盟監管機構搶先採取行動，其中包括分拆這些科技巨頭在歐盟的業務，建議歐盟當局應通過對具有關鍵地位的大平台進行結構性分解，以削弱他們市場主導地位，並幫助一些中小企業快速成長。

具體來說，相關舉措很可能將迫使臉書和蘋果 (AAPL-US) 等公司開放其私人數據平台，或是禁止谷歌等公司以犧牲競爭對手為代價來推廣自家應用服務。

先前就傳出，歐盟如今正擬定一項草案，尋求對非法內容、廣告透明度和造謠訊息等進行立法，可能把臉書、蘋果等超過 20 家網路科技巨頭列入黑名單當中，並計畫進行嚴格的監管。

在過去，法國一向支持對科技業採行嚴格的監管，此前便已推動包含非法內容及個資保護等監管措施。而荷蘭此前則是對科技業抱持相對開放態度，不過，如今也轉向支持削減這些科技巨頭的市場主導地位。