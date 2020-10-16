亞馬遜公布Prime Day戰果 第三方賣家銷售超過35億美元

亞馬遜 (AMZN-US) 周四公布，第三方賣家在 Prime Day 會員日期間銷售超過 35 億美元，比去年同期增加近 60%，是第三方賣家在亞馬遜平台創下的歷史紀錄，寢具、無線配件、手工藝品、營養品和保健產品都是熱賣的品項。

亞馬遜沒有公布 Prime Day 整體業績，但表示第三方賣家的銷售逐年成長，年增幅甚至超越亞馬遜的零售業務表現。

今年 Prime Day 在 20 國舉行，吸引超過 230 萬中小賣家參與。

第三方賣家對亞馬遜重要性與日劇增，網站上大約 58% 產品都由這些賣家。以這個比率推算，亞馬遜今年的 Prime Day 預估進帳至少 70 億美元。

摩根大通先前預測，今年 Prime Day 銷售額至少 75 億美元，eMarketer 則預測可望逼近 100 億美元。

2015 年開始舉辦的 Prime Day 已是亞馬遜最重要的零售和行銷活動之一，今年受疫情影響，Prime Day 從夏季延後到 10 月舉行，代表美國零售商的年底購物季大戰提前開打，也有望推升亞馬遜第 4 季財報。FactSet 訪調的分析師預估，亞馬遜第 4 季營收有望突破 1000 億美元、刷新單季營收紀錄。

亞馬遜總在 Prime Day 為自家產品祭出流血折扣，今年以平價智慧音箱 Echo Dot 最熱賣。

亞馬遜股價周四收盤下跌 0.75% 至每股 3338.65 美元，盤後小漲 0.28%。