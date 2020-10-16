〈貴金屬盤後〉歐洲祭防疫限制 脫歐談判令市場焦慮 避險需求增加 黃金逆轉收高

週四 (15 日) 交易，黃金期貨價格逆轉稍早跌勢，最終溫和收高，係因儘管美元上漲，但在本週金價下跌後，黃金作為避險投資的吸引力提升。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，金價走高，展現出與 ICE 美元指數脫鉤的跡象。歐洲新冠病例增加，以及脫歐談判持續進行，這些都提高了黃金的避險需求，超越了美元上漲帶來的早盤壓力。

ICE 美元指數週四上升約 0.5%，英鎊和歐元均兌美元貶值。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.60 美元或 0.08%，收每盎司 1908.90 美元。盤中低點曾觸及 1892.70 美元。

12 月白銀期貨價格下跌 17 美分或 0.7%，收每盎司 24.224 美元。

根據 FactSet，本週迄今黃金期貨價格下跌 0.9%，白銀期貨價格下跌 3.5%。

在近期沒有其他催化劑的情況下，黃金的走勢與美元的走勢一致，但長期投資者認為，新冠疫情復燃與新冠病毒會再爆發的想法可能會催生更進一步的全球財政刺激方案，而這將有利黃金。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「隨著歐洲推出更多刺激措施，以及投資者越來越放心華府援助只是稍微停歇，黃金最終將受益。」

法國巴黎和其他大城市宣布新的宵禁規定，英國倫敦也宣布了一些防疫限制。與此同時，歐洲各國領袖將召開會議討論新冠疫情以及與英國進行脫歐談判，因脫歐的過渡期將在今年年底到期。

週四公布，截至 10 月 10 日當週，美國請領失業救濟金人數增加 5.3 萬人，達 89.8 萬人，為 7 週來最高水準。此數據公布後，黃金最初走高。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「請領失業救濟金人數大增，這是對美議員另一個警告跡象，要他們快點採取行動。可悲的事實是，如果我們不再得到任何刺激方案的幫助，這情況只會越來越糟糕。」

「在這數據的支撐下，交易者變得厭惡更多風險，也因此金價隨即上升。」

然而，Karnani 預期歐洲和英國的黃金投資需求更高。「歐洲投資需求，加上亞洲實體需求，這意味週五和下週黃金價格看漲。」

其他金屬商品交易