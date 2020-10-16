Zoom推快速通話手機、付費直播平台 分析師：可與產業巨擘搶食！

新冠疫情導致大眾改為居家上班、上課，遠端會議軟體公司 Zoom (ZM-US) 成了疫情下的贏家，如今又將再闢新成長來源——快速通話 Zoom Phone、付費直播活動平台 OnZoom

Zoom 週三投資者大會首日過後，券商 Piper Sandler 便調高 Zoom 目標價，自 411 美元調升至 501 美元，但維持「中立」評級。

Zoom 在週三的投資者大會上披露一些新產品，旨在協助公司與知名科技巨頭爭奪市場份額，例如 Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

Piper 分析師 James Fish 表示，「Zoom 有向產業巨擘爭奪市占率的空間。」

他認為，「Zoom Phone」是一大催化劑，這是為 Zoom 用戶打造的雲端產品，用戶可以不透過視訊就直接快速通話，讓公司視訊會議和傳訊產品的選項更完善。

「我們認為，在 Meetings 市占進一步擴大以外，採用 Zoom Phone 將是另一個成長的關鍵推動力。」

Zoom 股價今年迄今上漲 685%，週四再上漲 5.3%，收 536.40 美元，刷新 52 週高點，也因為價格如此之高，Fish 認為有足夠理由維持評級在「中立」。

但如果投資者認為自己錯過了，華爾街就會看到漲勢。券商 Bernstein 調升 Zoom 目標價至 611 美元，為華爾街最高價，隱含漲幅約達 15%。

Zoom 也推出另一項產品「OnZoom」，以觸及願意付費收看直播節目的群眾。此產品將讓 Zoom 與 Eventbrite(EB-US) 等門票銷售網站或 Venmo 和 PayPal (PYPL-US) 等行動付費 app 直接競爭。

例如，透過 Zoom 視訊平台教授瑜珈課程或家教課程的用戶，可以排定活動事件並直接透過 OnZoom 銷售門票，無須仰賴第三方團體。目前 OnZoom 不另外收手續費。

有鑑於業務成長加速，Zoom 將營業利潤的長期展望自 20% 調升至 25%。Piper 報告指出，「我們認為這個長期財測還算保守。」