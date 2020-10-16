【袁志峰專欄】調整是買入良機

10 月 16 日推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $19.80

1) 股市前景

受美股下跌拖累，港股昨日顯著調整，預期恒指於 24000 有技術支持，筆者看好港股四季度表現，建議趁回調增加倉位，可關注科技、消費、券商股。

今天推介是中芯國際 (981)，該公司大幅度調升三季度收入及毛利率指引，超出市埸預期，反映公司業務並無因美國政府打壓而受損，相反獲得更多客户支持，預期對股價有正面影響。公司發行 A 股集資後每股經調整賬面值約 14.5 元，現價對應市賬率 1.37 倍，估值對長線投資者仍有吸引力。建議買入，目標價 23 元，止損價 18 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開低走，以貼近全日低位收市，收報 24158 點，跌 507 點或 2.1%。成交額按日跌 15% 至 1305 億元，較 9 月日均成交額 1222 億元高 7%。港股通南向資金淨買入 38 億元，10 月以來淨買入 210 億元。

藍籌股 1 升 48 跌 1 持平。申洲國際 (2313) 是唯一上升股份，漲 0 1%。中國平安 (2318) 持平。阿里 (9988) 及騰訊 (700) 是跌幅最大藍籌，前者跌逾 4%，其次是友邦保險 (1299)、小米(1810) 及恒安國際 (1044) 皆跌逾 3%。港交所 (388) 跌接近 3%。

恒生科技指數跌 3.6%，成份股 1 升 29 跌。ASM 太平洋 (522) 是唯一上升成份股，漲少於 1%。6 隻最大的科技股跌 3%-5%，平均跌幅為 4%。金山軟件 (3888)、阿里健康(241)、貓眼娛樂(1896) 及微盟 (2013) 是表現最差成份股，分別跌逾 7%、6%、5% 及 5%。金蝶國際 (268) 及眾安在線 (6060) 跌逾 4%。

板塊方面，太陽能、軟件及物管股跑輸大市。手機零件、濠賭、香港銀行股表現與大市同步。煤炭股上升。協鑫新能源 (451) 及福萊特玻璃 (6865) 皆跌 9%。保利協鑫能源跌 5%。永升生活服務 (1995) 及寶龍商業 (9909) 跌 8%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗州煤業 (1171) 升 1%-2%。

周四上証指數平開後，全日窄幅震盪，收報 3332.18 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 2.3%。滬深兩市總成交約 7600 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金轉為淨賣出 3 億元，10 月以來淨買入減至 229 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數下跌。道指收報 28494 點，跌 20 點或 0.1%。標指跌 0.2%，納指跌 0.5%。美匯指數升 0.5%，收報 93.82。現貨金價升 0.4%，收報 1909 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價持續偏強，再度觸及強方兌換保證 7.75，金管局承接美元沽盤，並向市場釋放 53 億港元。香港銀行體系總結餘下周一將增至 3153 億港元，較 9 月底多 718 億港元。(信報)

5) 個股訊息

上海電氣 (2727) 及上海集優 (2345) 公布，要約人上海電氣附屬擬以吸收合併方式將上海集優私有化，以及撤銷其於聯交所上市地位。要約人將向上海集優 H 股股東支付每股註銷價 1.6 元，較上海集優 H 股停牌前收市價 0.95 元，溢價約 68.4%。(信報)

中芯國際 (981) 公布，上調今年第三季收入和毛利率指引。該公司指出，截至 9 月底止三個月的收入環比增長指引，由原先的 1% 至 3% 上調為 14% 至 16%，主要是由於產品組合的變化和其他業務收入的增長；毛利率指引由原先的 19% 至 21%，上調為 23% 至 25%。(信報)

安踏體育 (2020) 公布，今年第三季，安踏品牌產品零售額按年錄得低單位數的增長。期內，FILA 品牌產品零售額按年錄得 20% 至 25% 的增長。至於其他品牌產品零售額亦錄得 50% 至 55% 的增長。(信報)

中煤能源 (1898) 公布，首 9 個月，商品煤銷量 1.9 億噸，按年增長 17.2%；單計 9 月份，商品煤銷量 2731 萬噸，按年升 26.4%。(信報)

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