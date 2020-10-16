〈台股盤後〉鴻海科技日多頭仍無力 跌77點收最低周線翻黑

美股周四回檔、台積電法說報佳音，台股今 (16) 日面臨多空交戰，儘管蘋概三王盤中翻紅，仍難敵賣壓出籠，鴻海早盤一度衝高隨即收斂漲幅，影響指數上沖下洗逾百點，終場收最低 12750.37 點，下跌 77.45 點或 0.6%，失守十日線、周線翻黑，成交量僅與昨日持平，約 1850 億元。

觀察權值股表現，台積電法說行情失靈，終場小跌 1%，鴻海則因科技日登場，釋出多項技術進展，漲近 1% 站上季線，大立光則止跌回穩，聯發科也因漲多持續修正，下跌逾 1%，壓抑大盤走勢。

高價股今日表現疲軟，僅信驊上漲近 2%，其餘皆在盤下游走，股后矽力 - KY 持續拉回，祥碩也修正近 1%，昇佳、緯穎、精測等皆下跌逾 3%，跌破箱型格局，獲利了結意味濃。

今日盤面皆聚焦在中小型股，力麗傳獲蘋果線材大單，爆量衝高終場收漲近 3%，同致也因 9 月營收跳增，續漲逾 2%，恆大、興能高等則分別因熔噴布、藍芽耳機訂單滿到年底，漲停作收。

新台幣近日維持強勢格局，不過台股近期受外資調節，加上台積電法說行情失靈，整體大盤處於震盪格局，未來隨著財報季到來，投資人仍可留意基本面優異的績優個股進行布局。