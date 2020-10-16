歐盟航空安全局：波音737 Max改善後已達安全要求

據《彭博》報導，歐洲最高航空監管機構表示，波音公司對 737 Max 飛機所做改變，已經使得它足夠安全，有望在今年結束前重新在歐洲飛航。不過監管機構更進一步的要求，將需要至少兩年的時間準備。

歐盟航空安全局 (EASA) 執行主任 Patrick Ky 表示，在 9 月進行了試飛之後，在起草適航指令之前，EASA 正在進行最後的文件檔案審查，預計下個月會發布適航的審查結果。

他說，接下來將有 4 個星期的公眾意見諮詢，而開發所謂合成傳感器，來簡化飛行員的工作，將需要 20-24 個月。

Ky 在受訪時指出，目前的分析表明波音改善後是安全的，達到了機構要求的水準，不過 EASA 與波音討論，有了第 3 個傳感器，會使飛航達到更高的安全級別。

在 Max 10 機型上，將需要基於軟體的解決方案，然後於 2022 年首次亮相，並重新安裝到其他機型。

這是波音一系列改善措施後，在歐洲所獲得最堅定的支持聲音。波音 Max 機型在兩次嚴重空難之後，已經自 2019 年 3 月停飛，也造成波音數十億美元的損失，前執行長最終也丟掉工作。

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