英相強生：除非歐盟從根本上改變 否則將準備無協議脫歐

英國與歐盟間的貿易談判依舊僵持不下，英國首相強生 (Borsi Johnson) 週五 (16 日) 表示，除非歐盟同意從根本上改變，否則英國將準備好在缺乏新自貿協議的情況下，脫離歐盟單一市場及關稅同盟。

強生週五 (16 日) 表示：「無論基於什麼樣的原因，我們將從歐盟峰會上清楚看到，除非在一些舉措上產生根本改變，否則他們不願意給予我們與加拿大同等的貿易協議。」

強生稱道，除非歐盟能夠從根本上改變路線，否則英國將依循澳洲模式，藉由世界貿易組織 (WTO) 規範架構與歐盟進行商業及貿易往來。不過，他也強調一旦歐盟改變想法，英國願意敞開談判大門。

消息傳出後，英鎊匯率波動不大。截至台北時間週五 (16 日) 晚間 7:50，英鎊兌美元微跌 0.05%，至 1.2908。

英鎊兌美元匯率日線圖 (圖：Investing.com)

英國外交大臣 Dominic Raab 今日稍早表示，對歐盟要求英國在貿易協議上讓步感到失望且驚訝。

Raab 稱道：「有人告訴我們，未來日子裡，英國將會是這場談判中妥協的一方，我們對此感到驚訝。」

但他認為已接近達成協議，目前僅剩漁業和公平競爭兩大問題需要解決，只要雙方都有誠意就能達成目標。