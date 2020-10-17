就業市場拉警報 高盛：大型併購風行將使更多工作機會流失

疫情導致產業面貌洗牌，企業併購方興未艾，華爾街撮合最多交易的高盛 (Goldman Sachs) 警告，大型併購風行可能導致更多工作機會流失，對就業市場是個警訊。

彭博報導，高盛總裁 John Waldron 周五在一場虛擬會議中說：「政治人物將面臨令人不安的事實，更多大企業蓬勃發展，同時卻有更多工作機會流失。我們將看到為數可觀的大型併購案，健康、強壯的企業趁著產業處境脆弱發動併購。」

「失業率將居高不下，原本就面臨自動化威脅的勞工，將因企業整併潮失去更多工作機會。」

美國總統大選即將登場，在疫情打擊經濟、新一輪刺激磋商卡關威脅繼業市場復甦之際，高盛這番話聽來格外發人深省。

Waldron 表示，雖然客戶對併購交易更積極將使高盛受益，「但這包括大企業想要合併小企業，而這會產生複雜的社會效應」。

Waldron 表示，那些不在疫情嚴重打擊產業範圍的大企業，可以利用各國央行提供的超低利率取得融資，形同「市場授予他們推動併購的許可證，鼓勵更多整頓。」

高盛是今年市場動盪下最大的受益者之一，投資人和企業為了募集資金或交易或調整定位，帶動交易和併購業務大幅成長，讓高盛和多家投銀相關部門的營收及利潤都攀升至多年高點。

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