亞太電GtTV首場5G多視角演唱會 吸引逾千人觀看

亞太電 (3682-TW) 攜手全球最大華語音樂發行商杰思國際娛樂，於三創生活園區舉辦「潮流新聲 無限可能」Gt TV 首場 5G 4K 多視角線上及線下串聯演唱會，觀影人次破千，網路流量比平日增加 2.5 倍。

亞太電邀請甫入圍今年金音獎「最佳嘻哈專輯」的婁峻碩與今年入圍金曲獎的慢慢說、Limi 雙人團合體開唱，粉絲一次體驗電音、嘻哈、民謠多種曲風，High 翻週末夜晚，演唱會人氣爆棚，座無虛席。

無法到場的民眾能在家藉由 Gt TV 透過 5G 網路觀看線上多視角演唱會，可自選喜愛偶像視角，零時差體驗演唱會「搖滾區」的沉浸感，Gt TV 線上觀看人次暴增，觀影人次破千，網路流量比平日增加 2.5 倍，5G 新型態的娛樂展演初試啼聲即大受好評。

5G 時代將帶來更廣泛的應用，透過 5G 網路，多機採集現場訊號，並將採集到的內容快速進行回傳，零時差觀賞線上與線下演唱會，打破實體演唱會的時空限制，消費者也不再受限導播的單一視角，讓演唱會型式有了全新變革，結合 5G、4K、多視角、線上線下各式嶄新科技應用的演唱會，將會是未來智慧娛樂的新樣貌。

行銷中心副總鄧美慧表示，今年爆發疫情，雖然對日常生活和工作帶來衝擊，但遠距、新興科技運用，加上 5G、AI 技術成熟，讓現在充滿不確定的年代，同時也成為無限可能的年代。

亞太電致力推動智慧生活，尋求科技的創新與突破，再次領先業界，展演創新技術與應用，以此次演唱會作為開端，未來將持續推出更多 4K 高畫質、多視角直播的演唱會服務，預計年底前還有爵士音樂節、公益音樂會等新型態演出將陸續登場，拓展 5G 娛樂生態圈。