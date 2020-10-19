東芝推量子加密 目標10年後拿下全球1/4市場

日本東芝 (6502-JP) 週一 (19 日) 宣布，該公司將於 2025 年度之前，向日本國內外企業提供「量子加密」服務。目標在 2030 年度，要拿下全球 1/4 市場。

預計在 2021 年第 1 季，日本東芝的量子加密系統就會交貨給日本國立研究開發法人的情報通信研究機構 (National Institute of Information and Communications Technology，NICT)，該機構也計畫在同年 4 月展開驗證作業。

另外在海外方面，東芝與英國電信集團 (British Telecom，BT)(BT-UK) 則是從 9 月起展開驗證實驗，在北美方面也參加了美國大型電信業者 Verizon Communications(VZ-US) 的驗證實驗。而除了英、美兩國之外，東芝也預定在 2021 年度之後，要在其他的歐洲及亞洲國家推動該項業務。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

未來，東芝將會在公眾的光通訊網路上，建構密鑰的傳送網路。預計在 2025 年度之前，就會在日本國內外正式向金融機構等，來提供密鑰傳送的訂閱制服務 (Subscription)。

而在那之前，東芝也會在英國設立相關設備的生產據點，並於今年之內向特定的對象來提供服務。

用於新一代通信資安對策的量子加密，在理論上被認為是即使利用量子電腦也無法解讀，在機密性需求較高的政府、金融、醫療等領域有其活用空間。東芝在量子加密的相關專利數量位居全球龍頭，也預估該市場的規模到了 2035 年度將成長到 2.1 兆日圓。

然而日本雖然在技術上領先，但是實務方面則是晚於中國。

中國計畫在 2025 年底前建構全國規模的相關基礎建設，而南韓、德國也同樣打算建構大規模的相關網路。