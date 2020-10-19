網路時代 逾六成保戶仍青睞業務員提供保險規劃

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今 (19) 日公布「國人保單健檢大調查」，發現民眾投保過程以「不清楚保險合約與保單條款內容」最為困擾，佔比最高達 43.3%，也因如此，超過六成民眾認為業務員最能有效提供保險規劃。因應保戶需求，富邦人壽串聯線上與線下結合，運用創新保險科技升級 O2O 創新顧問服務。

據「國人保單健檢大調查」顯示，除了不清楚保險合約條款與內容占比最高，也有 34.7% 民眾「擔心買了不需要的保單」、33.5%「不了解目前保障是否足夠」。在面臨不同人生階段的轉換時，有近六成 (59.1%) 都認為有再次檢視保單內容的必要，其中有近五成 (45.3%) 民眾認為聯繫業務員對保險需求評估最有幫助。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，隨著後疫情時代來臨，民眾對健康和醫療的保險意識逐漸提升，但他們最常遇到的問題就是找不到優質的專人服務，因此富邦人壽優化投保體驗的核心價值，打造線上智能媒合、線下服務的 O2O 創新顧問服務。

富邦人壽的 O2O 創新顧問服務，主要提供民眾只需上網預約登記，系統便會依據民眾事先勾選的諮詢需求、消費者所在地區及個人資訊等多樣條件，透過智能媒合選出最適合的保險專業規劃師，只要預約保險專屬服務員，線下的業務員就會盡速提供保險規劃諮詢服務。

而根據預約統計資料顯示，民眾諮詢需求以醫療長照商品最為主要，佔比高達 38%，其次依序為保單檢視 (20%) 和退休規劃 (13%)。

富邦人壽表示，為了滿足民眾不同階段性的保險規劃需求，因此在進行智能媒合後，專屬保險服務員會協助民眾進行保單全面健檢，檢視個人保障是否有缺口，並對應其需求給予保險規劃建議，滿足民眾諮詢保險規劃時能享有「智能媒合」、「保單全面健檢」、「階段性保險規劃」三大特色的服務。